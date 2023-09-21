شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يلتقى بجمهوره غدًا على مسرح ساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المطرب وائل الفشنى بجمهوره على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى غدا الجمعه الموافق 22 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه وعدد من الابتهالات الدينية.

وكان المطرب وائل الفشني تحدث من قبل عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج " بحب الإذاعة " تقديم شافكي المنيري على نغم إف إم، قائلًا: بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر اننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".

وتابع: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ما كنتش متخيل إن تتر مسلسل "واحة الغروب" ينجح بالشكل ده، وكمان اشتغلت مع بهاء سلطان من 2001 لحد 2007، وهو شخص متواضع جدًا ".

وأشار إلى حبه الشديد للفنان بليغ حمدي، موضحًا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كده إحنا أبونا باشا"،وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش