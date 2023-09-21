شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى حياة فايزة أحمد.. فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل النجمة فايزة أحمد، التي رحلت في 21 سبتمبر واشتهرت بغنائها أبرز الأغانى التي لا تزال محفورة بذاكرة الموسيقى بعدما تألقت بصوتها وغنت لكبار الملحنين والمؤلفين طيلة سنوات حياتها ومسيرتها.

سجلت أكثر من 320 أغنية بالإذاعة ، و80 أغنية تليفزيونية، بالإضافة إلى إحيائها للكثير من الحفلات، كما شاركت فى العديد من الأفلام فى أوائل الخمسينيات واشتهرت بأداء أغنية "أنا قلبى ليك ميال" ألحان محمد الموجى، ثم جذبتها السينما وتعاونت مع الكبار الملحنين والشعراء ومن أبزرهم محمد الموجى، محمد سلطان، محمد عبد الوهاب.

ثم تزوجت من الموسيقار محمد سلطان، بعد أول لحن عاطفى قدمه لها وهى أغنية "أؤمر يا قمر"

ومن أشهر أغنياتها "يا ما القمر عالباب" للشاعر مرسى جميل عزيز، "رسالة من امرأة" لنزار قبانى، "تهجرنى بحكاية" لحسين السيد، ومن أكثر الأغنيات قربا إلى قلبها هى "خلينا ننسى"، حيث قالت فايزة فى أحد الحوارت التليفزيونية إنها من أكثر الأغنيات التى "تدندنها" وهى جالسة بمفردها.