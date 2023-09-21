ميرنا وليد - بيروت - تعد عارضة الازياء جورجينا رودريغيز من أكثر الشخصيات المتابعة في المملكة العربية السعودية وتحظى كل خطواتها وجديدها بتغطية اعلامية وينتظرها الجمهور لمعرفة جديدها. وحظيت العباءة الجديدة التي ارتدتها جورجينا بتفاعل واسع وظهرت في مقطع فيديو خلال تسوقها في أحد المولات بالسعودية لشراء الحقائب الفاخرة في الرياض، بعباءة عربية محتشمة باللون الفيروزي اذ على الرغم من جرأة ستايلها تحب ان تحتشم كل خروجاتها وترتدي العباءة احتراما للشعب السعودي الذي تكن له كل الحب حسب تصريحاتها في مقابلاتها السابقة وسب ان تظهرت عدة مرات مرتدية العباءة.

كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تتصدر الترند بما ارتدته خلال تجولها في أسواق الرياض - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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