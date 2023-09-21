هيو جاكمان وديبورا لي فيرنيس على إتصال دائم وإليكم تفاصيل علاقتهما

ميرنا وليد - بيروت - ظل الممثل الأميركي هيو جاكمان وزوجته المنفصلة، الممثلة الإسترالية ديبورا لي فيرنس، على اتصال دائم منذ إعلان انفصالهما الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مطلع: "لقد تحدث إلى ديب وقد رأوا بعضهما البعض. إنهما يتحدثان بانتظام إلى حد ما".

وشدد المطلع على أن الزوجين سيكونان دائمًا أصدقاء وسيتعاملان مع هذا الأمر معًا. لا يمكنك أن تكون متزوجاً لمدة 27 عاماً، وأن تشارك طفلين وتتوقف فجأة عن الكلام.

وصدم الممثل البالغ 54 عاما وفيرنيس البالغة 67 عاما محبيه عندما أعلنا أنهما انفصلا بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الزواج.

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