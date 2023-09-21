والد النجمة التركية ميرفي كيالب يكشف سبب انتحارها!

ميرنا وليد - بيروت - خرج والد الممثلة التركية ميرفي كيالب عن صمته وكشفت سبب انتحارها عن عمر يناهز الـ 36 عاماً، من خلال إطلاق رصاصة على رأسها من مسدس مرخص باسمه.

وأكد ان ابنته عانت من حالة نفسية سيئة جداً خلال الفترة الماضية وذلك لانها لم تحصل على ادواره مهمة رغم انها كانت تتقدم للشركات وتعرض عليهم العمل لكنها لم تجد اي جواب.

يذكر ان الراحلة أطلقت النار على رأسها في محل إقامتها بمنطقة دالامان بولاية موغلا وسمع صوت طلقات نارية آتية من شرفة الطابق الثاني، من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، واتصل الجيران بمركز الطوارئ 112.