شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فوي فوي فوي" يحصد أمس 773 ألف جنيه بالسينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "فوي فوي فوي" للفنان محمد فراج أمس الأربعاء إيرادات بلغت 773 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة.

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

من المقرر أن تستقبل جائزة الأوسكار ترشيحات الدول على جائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية ثم يتم اختيار الأفلام المتنافسة وتعلنها لحين يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بناء على اختيار إدارة الأوسكار، ويأتي ذلك بعدما غابت مصر عن ترشيح فيلم يمثلها في الأوسكار.