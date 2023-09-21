بعد تألقها في “النار بالنار”.. كاريس بشار تتعاقد على مسلسل رمضاني جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأصداء الإيجابية التي حصدتها بشخصية “مريم” في المسلسل الدرامي «النار بالنار» الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي ونالت على أساسه جائزة “موركس دور”، ها هي النجمة السورية كاريس بشار تجدد تعاقدها رسمياً مع شركة انتاج “الصباح إخوان” على عمل درامي جديد سيعرض في رمضان المقبل 2024.

ونشرت شركة الانتاج عبر صفحتها الرسمية صورة لكاريس تجمعها بصاحب الشركة المنتج صادق الصباح، وأكدت أن كاريس ستنور الشركة، حسب ما جاء في التعليق: “النجمة كاريس بشار تنوّر عائلة الصبّاح قريباً”.

وكانت كاريس قد نجاحاً باهراً في تجسيدها دور “مريم” في مسلسل “النار بالنار”، الذي تمحور حول موضوع العنصرية بصورة رئيسية بين اللبنانيين والنازحين السوريين إلى جانب النجم السوري عابد فهد بدور “عمران” والنجم اللبناني جورج خباز بدور “عزيز” الذي استلم بدوره جائزة “موركس دور” عن دوره في هذا العمل، الذي حصد نجاحاً ملفتاً ونسبة مشاهدة قلّ نظيرها، وهو من إنتاج شركة “الصباح إخوان”، تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز.