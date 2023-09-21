نوال الزغبي بكليب “فخامة معاليك” خلال أيام: “عشقك صاير ادمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة تشويق وحماس، أعلنت شركة “لايف ستايلز يتوديوز” رسميًا عن موعد صدور أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “فخامة معاليك”، يوم الخميس 26 سبتمبر عبر القناة الرسمية للشركة على تطبيق“يوتيوب”.

وأطلقت “لايف ستايلو ستوديوز” العد العكسي لصدور أغنية وكليب “فخامة معاليك” عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت تصميماً خاصاً لهذا الأمر وعلّقت ببعض كلمات الأغنية قائلةً: “عشقك صاير ادمان جاهزين لأغنية فخامة معاليك.. احفظوا التاريخ: الثلاثاء 26-9-2023”.

ويواكب عمل نوال الزغبي المصوَّر “فخامة معاليك” حملة إعلامية وإعلانية كبيرة للكليب الذي سيعرض على أهم الشاشات العربية ضمن سياسة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الداعمة لإنتشار الموسيقى العربية بشكل غير حصري.

الكليب يتضمن اتجاهاً جديداً للنجمة الذهبية على صعيد الصورة والقصة مغاير عن الذي سبق وقدّمته، وسيشكل مفاجأة جميلة لمحبّيها.

وتعود نوال الزغبي بأغنية “فخامة معاليك” إلى اللون الخليجي بستايل موسيقي جديد ومختلف. والأغنية من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.