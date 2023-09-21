ميرنا وليد - بيروت - نظّم الدكتورين زاهي وفادي الحلو حفل جوائز الموريكس دور، عرض على شاشة "إل بي سي" وقدّمت السهرة الإعلامية هيلدا خليفة.

تضمنت المناسبة تكريم عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين، ووصلات غنائية أمتعت الحضور خلال السهرة، اذ ان الأخوين الحلو دائما ما يريدان عكس صورة إيجابية عن لبنان رغم كل المصاعب التي تحلّ على الوطن.

موقع "الفن" واكب "الموريكس دور"، وأجرينا عدد كبير من اللقائات الصحفية، اليوم نعرض لكم تقريرا يضم الممثل طارق تميم، الممثل سعيد سرحان، الفنانة لاروسي، الفنانة إيمان منصور، متعهد الحفلات خضر عكنان، الإعلامي الدكتور عماد أبو حمد، الفنان أحمد خفاجي.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هذا ما قاله طارق تميم سعيد سرحان لاروسي خضر عكنان عماد أبو حمد وإيمان منصور عن "الموريكس دور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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