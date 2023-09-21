روان بن حسين تهاجم منتقدي رقصها على أغاني إيرانية وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة روان بن حسين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغاني إيرانية، مما عرضها للانتقادات من قبل بعض الاشخاص فردت هي على الهجوم متسائلة لماذا استفز هذا الفيديو عدد كبير من الناس؟

واشارت الى ان حبها للاغاني الايرانية لا علاقة له بأي قرار سياسية او علاقات وسؤون بين بلدان عربية وايرانية اذ انها فنانة وليست ديبلوماسية او سياسية وهي حرة في ان ترقص على هذه الاغنيات.

وتفاعل الجمهور مع رد روان قد تشمل المؤيد والمعارض لما قامت به.