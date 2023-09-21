بعد وضعية يديه الغريبة على ساقي دينا .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل من جديد

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل بالصور التي ينشرها مؤخراً على صفحته، حيث يظهر بدون الوشوم على جسمه في منشورات أخرى يظهر والوشوم موجودة على جسمه.



وتساء الجمهور عن هذا الإختفاء المفاجئ للوشوم الكثيرة على جسم الفيشاوي فهل هو فعلاً تخلى عنها من أجل دور تمثيلي ؟ أو أجرى حيلة لإخفائها ، أو ما القصة؟

وكان قد الفيشاوي مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد، برفقة الراقصة والممثلة المصرية دينا.

وصدم أحمد الفيشاوي الجمهور حيث ظهر وهو يحتضن ساقي دينا بيديه بطريقة غريبة، وغير مفهومة.

وقد شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صوراً له، كشف من خلالها بدء تصوير أحدث أعماله، وهو فيلم "عادل مش عادل"، حيث ظهر في الصور وهو يقرأ السيناريو، وعلق بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم " عادل مش عادل "، قصه وسيناريو و حوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري".