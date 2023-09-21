الحلفاوي يرد على رسالة مشجع زملكاوي بعد خسارة فريقه من أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على رسالة مشجع زملكاوي له، عقب خسارة نادي الزمالك من فريق أرتا سولارالجيبوتي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "إن شاء الله يرجع ويتجاوز المحنة.. مش هتصدقني لو قلت لك إن صدمتي من نتيجة ماتش السولار كانت أكتر من زعلي على خسارة الأهلي ماتش اتحاد العاصمة".

وأضاف: "لأن النادي الجزائري وصل نهائي البطولة لكن سولار مع احترامي مش على الخريطة الكروية".

جاء ذلك ردا على رسالة أحد متابعيه، جاء فيها: "بس يا فنان والله احنا الزملكاوية مش مستحملين مداعبات، كفاية اللي احنا فيه وأعتقد الوقت ده محتاجين نوقف الزمالك على حيله الأول علشان يبقى فيه منافسة وبعد كدة نكمل التراشقات تاني ولا إيه؟".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة أرتا سولار والزمالك في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز أرتا سولار هدفين في شباك الزمالك ضمن أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، يُعقد الزمالك موقفه في الكونفدرالية بعد الخسارة ذهابًا أمام أرتا سولار، حيث بات مُطالبا بتسجيل ثلاثية نظيفة في القاهرة خلال لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار يوم 29 سبتمبر الجاري.

ويخشى الزمالك من تكرار كابوس 2018 عندما ودع الكونفدرالية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32.