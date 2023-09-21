ميجا ستار ضمن مكرمي الدورة الثامنة من شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسمها، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف، أن إدارة المهرجان ستكرم ميجا ستار خلال تلك الدورة، ويعد واحدا من تلاميذها.

ومن جانبه قال رئيس ومؤسس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي، إنه سعيد بتكريم واحد من أهم النجوم الموجودين على الساحة الفنية خلال هذه الفترة، وبرغم من أنه عُرف كنجم في السينما والتلفزيون إلا أن بداياته كانت مسرحية، وكانت تعرض له خلال الفترة الماضية مسرحية ناجحة للغاية ولاقت استحسان الجمهور.

وكان قد حضر المؤتمر الذي أقيم بالمركز الثقافي الإيطالي كلاً من المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل، والفنانة ريم أحمد، والفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب