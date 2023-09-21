يسرا: "بفتخر بوجودي في مهرجان الجونة ومتحمسة للدورة السادسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة الكبيرة يسرا، عن سعادتها بعودة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام في دورته السادسة، مؤكدة أنه مهرجان كبير.

ونشرت يسرا، صورا لها من المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة الذي أقيم منذ أيام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة بعودة مهرجان كبير زي مهرجان الجونة اللي بفتخر بوجودي فيه كل سنة".

وأضافت: "الدورة السادسة السنة دي مميزة عشان بتقدم أفلام رائعة من أنحاء العالم.. متحمسة للدورة دي وأتمنى النجاح والتوفيق لكل القائمين على المهرجان

العظيم ده".

وكان المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، قد أقيم في قاعة عايدة بفندق الماريوت، بحضور المهندس نجيب ساويرس

مؤسس المهرجان، رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي، وانتشال التميمي مدير المهرجان، والمهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية.

ألقت النجمة يسرا كلمة في المؤتمر، قائلة "سعيدة بالدورة السادسة وأتمنى تنجح، الدورة الأولى كانت أهم الدورات وأتمنى الدورة السادسة تكون أفضل، وبشكر عمرو منسي على عودته وهو مؤثر جدا".

وأضافت يسرا "فكرنا في تقديم فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة يكون في الافتتاح، حتى نتفادى مشكلة عرض فيلم طويل في يوم مرهق. السينما مهمة هي ضمير الأمة وفكر وعقل وثقافة، وليس فقط ريد كاربت، زي ما انت مهتم بشكلنا والفساتين اهتم بالورش والأفلام، اهتم بوجود ماريان خوري ووجودها فارق في كل شيء، وأستاذ انتشال التميمي دائما معانا بشكرك لمجهودك ويا رب دايما معانا".

وتابعت يسرا "المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس هما العمود الفقري للمهرجان بدونهما كان لا يمكن ننجح، حبهما للسينما والفن وقيمته هو ما صنع النجاح، وأستاذ عمر الحمامصي بشكرك على كل الجهود".

وتحدثت يسرا عن تكريم المخرج الكبير مروان حامد من المهرجان مؤكدة أن اختياره لم يختلف عليه أحد من اللجنة الاستشارية "كله فرحان جدا جدا بوجوده وتكريمه، ابن العظيم الاستاذ وحيد حامد".

وقال عمرو منسي في كلمته "الإعلام الشريك الأساسي لنجاح المهرجان، مبدأيا عايز أشكر كل زملاءنا اللي كانوا معانا في الدورات الأولى، وهم السبب في التحضير لدورة سادسة بروح الدورة الأولى".

وتابع "عايزين مهرجان الجونة يكون واجهة سياحية للعالم، وقررنا عشان نسهل تغطية الفعاليات ونبرزها نعمل فيستيفال هب، الجزء اللي بيستقبل الفعاليات اليومية والسجاد الحمراء نقلنا ليه فعاليات سيني جونة، كنا بنلوم الميديا إنها لا تغطي فعاليات تخص الندوات والجلسات ووورش العمل، فاخترنا تواجد كل الفعاليات في نفس المكان".

أضاف عمرو "بعد خمس سنين سيني جونة، والدعم والتمويل من شركات إنتاج كتيرة ده الوقت إن يكون فيه سوق إنتاج سينمائي، مغامرة بنحاول نبدأ حاجة جديدة وهدفنا نوصلها لحاجة عالمية، فيه ناس بتقول مش حاجة سهلة ومش هينجح من أول سنة بس احنا متحمسين جدا لده".

ووجه عمرو منسي الشكر للمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس على مجهودهما بداية من تأسيس المهرجان وإصرارهما على إقامة المهرجان وعودته؛ لأهميته للصناعة في مصر وأشكر شركة أوراسكوم".

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي في كلمته "رغم التوقف العام الماضي إلا أنه بيّن أهمية مهرجان الجونة والفرحة العارمة التي قابلها قرار عودة المهرجان تؤكد أهميته، المهرجان تأسس بشكل صحيح ومفهوم جيد جدا، واللجنة الاستشارية العليا تضم قامات كبيرة مثل يسرا وهند صبري ويسري نصر الله، ونجوم كبار ساهموا في تأسيس المهرجان بصورة جيدة".

وتابع انتشال "أتمنى لحضور المهرجان مشاهدة جميلة لبرنامج من الصعب أن تختاروا من بينه لأنه يضم أفلاما مميزة".

قدمت المؤتمر المذيعة ناردين فرج، وتم عرض فيديو يضم مقتطفات من الدورات الخمسة السابقة، للنجوم والسينمائيين الذين تم تكريمهم، وللفعاليات المختلفة التي أقيمت من ندوات وجلسات نقاش وعروض أفلام.

وطلبت ناردين من ماريان خوري أن تلقي كلمتها، والتي قالت: "أنا نفسي أقول إن الغائب الحاضر يوسف شاهين هينبسط إني هنا النهاردة، وبفتخر بانضمامي لهذا الفريق العظيم على رأسهم انتشال التميمي، دائما برنامج المهرجان حافل بالأفلام بالمهمة، وهذا العام تضم الدورة السادسة مجموعة منتقاة من الأعمال السينمائية المهمة".

وأضافت ماريان: "المهرجان يناقش موضوعات مهمة بينها تحديات التغير المناخي، والسينما المستقلة".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها،

وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به،

منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.https://www.instagram.com/p/CxXwCDlNUdD/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==