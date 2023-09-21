الارشيف / فن ومشاهير

بالصور.. وصول جثمان والدة دينا الشربيني لمسجد المشير طنطاوي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنانة دينا الشربيني، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث تقام صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني أمس وفاة والدتها بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها أبرزهم: يسرا، صبا مبارك، ياسمين صبري، تامر حسني، وآخرون

من ناحية أخرى شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وشارك في بطولته: تامر حسني، ساندي، ومن إخراج سارة وفيق.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا