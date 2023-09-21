18 صورة من حفل زفاف طفلة مسلسل" الكبير أوي" مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا من سيشن تصوير جمع الممثلة ليلى عدنان وزوجها من حفل زفافهما.

واحتفلت الممثلة ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها بحضور أهل العروسين والأصدقاء والأقارب.

وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت العروس بفستان أنيق حاز إعجاب جمهورها.

ولفتت العروس الأنظار بدورها في مسلسل "الكبير أوي" أمام النجم أحمد مكي، وظهرت بدور الطفلة المتمردة المشاكسة.

وتعد ليلى عدنان، من مواليد 14 مارس 2000، وشاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009، ومسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل الكبير أوي ج2 في دور (سو).

وشاركت في 16 عملا فنيا، كان آخر تجربة فنية لها مسلسل"حي السيدة زينب" عام 2021.