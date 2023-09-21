شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديوهات تجمع ليلى عدنان "سو" طفلة الكبير أوي بزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أمس الممثلة ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل الكبير أوي وهي صغيرة بدور "سو"، مع النجم أحمد مكي بحفل زفافها داخل أحد الفنادق.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز الصور والفيديوهات الخاصة التي تجمع بين ليلى عدنان وزوجها:



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ليلى عدنان وزوجها



ليلى عدنان وزوجها