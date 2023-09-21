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صور وفيديوهات تجمع ليلى عدنان "سو" طفلة الكبير أوي بزوجها

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت أمس الممثلة ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل الكبير أوي وهي صغيرة بدور "سو"، مع النجم أحمد مكي بحفل زفافها داخل أحد الفنادق.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز الصور والفيديوهات الخاصة التي تجمع بين ليلى عدنان وزوجها:

سو
سو
ليلى عدنان وزوجها
ليلى عدنان وزوجها

 

ليلى عدنان وزوجها
ليلى عدنان وزوجها

 

ليلى عدنان وزوجها
ليلى عدنان وزوجها

ليلى عدنان وزوجها
ليلى عدنان وزوجها

ليلى عدنان وزوجها
ليلى عدنان وزوجها

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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