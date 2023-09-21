شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأحمد السعدنى وريهام عبد الغفور فى جنازة والدة دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من النجوم للمشاركة فى صلاة جنازة والدة الفنانة دينا الشربينى منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانين: أحمد السعدنى، مجدى بدر ومحمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد.

وكان قد وصل جثمان والده الفنانة دينا الشربيني إلى مسجد المشير طنطاوى لأدء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر وظهرت دينا متأثرة بوفاه والدتها، وسوف يتم دفن جثمان والدتها بمقابر الأسرة بمقابر الوفاء والامل.



جنازة والدة دينا الشربيني