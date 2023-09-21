كلاكيت ثاني مرّة.. غادة عبد الرازق بمسلسل من 15 حلقة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل “تلت التلاتة” الذي قدّمته في رمضان الماضي والمكوّن من 15 حلقة، وحكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكون من ثلاث حلقات.

وقالت غادة عبدالرازق في تصريحات إعلامية: “هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة”.

وكانت غادة قد صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لن تخوض تجربة الأعمال الطويلة، معلّلة السبب بأن المؤلفين باتوا عاجزين عن التحكّم في أحداث المسلسلات ذات الـ30 حلقة.

يُذكر أن مسلسل “حدث بالفعل” تصدّر “تريند” محرك البحث “غوغل” خلال الفترة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته التي تضمنت أحداثاً حقيقية تشويقية جذبت انتباه الجمهور، وهو يتكون من 15 حلقة، وعبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية مؤلفة من ثلاث حلقات.

حكاية “تحت الحزام” يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: غادة عبدالرازق، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.