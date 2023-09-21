زينة تثير الجدل برسالة غامضة.. لمن قالت “خيلك واضح وصريح”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورتين جديدتين لها وجّهت من خلالهما رسالة غامضة الى جمهورها أثارت بها الجدل بينهم، حيث حملت الرسالة نوعاً من الفكاهة.

وكتبت زينة على الصورتين: “خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة”.

وكانت زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها غير راضية عن أدائها في كل أعمالها الفنية، ودائماً تترك الحُكم للجمهور.

إذ قالت: “أنا محتاجة أقدّم عمل يكون علامة في مشواري وأنا طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي وعاوزة الناس تقول رأيها… أنا ولا مجنونة ولا مغرورة… بس بحاول أجتهد”.

وأوضحت أنها تقدّم شخصية “قمر” في فيلم “الإسكندراني”، وهي امرأة مصرية تكافح في الحياة وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اثنين عليها… “قمر هي أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.

وكانت زينة قد كشفت خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد للاحتفلال ببدء تصوير فيلم “الإسكندراني” أنها أدّت دور السيدة الإسكندرانية من قبل، في مسلسل “عفاريت السيالة”، حيث قالت: “عملت دور إسكندرانية في مسلسل لأسامة أنور عكاشة، هو “عفاريت السيالة” مع العظيمة عبلة كامل، وتعبت في الشغل اللي جالي لكن متعبتش عشان ييجي ليا شغل”. وأضافت: “الأسماء الكبيرة دايماً بتخدم صاحبها، لما أشتغل مع حسين فهمي وخالد يوسف فدي حاجة تخدمني، وبحب أعمل أفلام تجارية وتجيب فلوس، لكن كل شوية يكون ليا ضربة مهمة عشان تثبت اسمي، أنا لازم أعمل تاريخ، لازم أشتغل مع نجوم كبار عشان التاريخ”.