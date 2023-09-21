“ربّنا يصبّرك”.. نجوم الفن يواسون دينا الشربيني في مصابها الأليم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء الى الفنانة دينا الشربيني بوفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس (الأربعاء)، وذلك بعد رحيل والدها بخمسة أشهر.

وكتبت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها في “إنستغرام” منشوراً نعت فيه والدة الفنانة دينا الشربيني قائلةً: “إنا لله وإنا إليه راجعون… توفيت إلى رحمة الله والدة أختي دينا الشربيني… ربنا يغفر لها ويصبّرك حبيبتي… أرجو الدعاء لها”.

وعبّرت الفنانة صبا مبارك عن حزنها الشديد، حيث كتبت ناعية الفقيدة: “البقاء لله، الله يرحم فقيدتنا ووالدة أختي دينا الشربيني ويسكنها فسيح جناته، يا رب يصبّر ريهام ونشوى ويوسف ودينا”.

وكتبت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من خلال حسابها الخاص في “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، قلبي عندك يا حبيبتي… ربّنا يصبّرك ويربط على قلبك، في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن”.

ونعت الفنانة كندة علوش والدة دينا فكتبت من خلال حسابها في “إنستغرام”: “البقاء لله حبيبتي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويصبّر قلبك وقلب إخواتك”.

بينما كتب أحمد سعد عبر حسابه في “إنستغرام” ناعياً الراحلة: “البقاء لله يا حبيبتي”، ونعتها الفنانة الأردنية ركين سعد بكلمات عبر حسابها في “فيسبوك” جاء فيها: “البقية بحياتك، الله يرحمها ويصبّرك ويصبّر عائلتك يارب”.

وقدّم النجم تامر حسني الدعم الى صديقته دينا الشربيني، عقب وفاة والدتها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”: “توفيت إلى رحمة الله، والدة الزميلة الفنانة دينا الشربيني، الله يرحمها ويُحسن إليها، ذهبت إلى دار الحق، ربّنا يصبّرك يا دينا… راحوا عند الحنان الكبير، أسألكم الدعاء بالرحمة لها وقراءة الفاتحة”.

وكانت دينا الشربيني قد أعلنت من خلال منشور عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” عن موعد تشييع جثمان والدتها، التي رحلت عن عالمنا أمس (الأربعاء)، وذلك بعد رحيل والدها بـ5 أشهر، جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون… توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله… اللّهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها… برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”. وأضافت: “صلاة الجنازة ستُقام الخميس الموافق فيه 21 سبتمبر عقب صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر، ومكان الصلاة مسجد المشير طنطاوي – مدينة نصر”.