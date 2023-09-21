روبي تخوض دراما رمضان بالمشاركة مع هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت النجمة المصرية روبي المشاركة في سباق دراما رمضان المقبل بعمل من توقيع المخرج محمد سامي، وذلك بعد نجاح مسلسلها “حضرة العمدة” الذي قدّمته في رمضان الماضي.

وكشف مصدر من داخل العمل لـ”لها” أن البطل سيكون مفاجأة، حيث اختار المخرج محمد سامي الفنان عمرو يوسف ليشارك روبي في البطولة، في حين تواصل الجهة المنتجة إنهاء التعاقدات مع جميع فريق العمل لتحديد موعدٍ للبدء بتصويره.

يُذكر أن روبي كانت قد عادت الى نشاطها الفني بعد توقف عن الغناء لفترة طويلة بسبب تركيزها في التمثيل، حيث قدّمت حفلات عدة في الساحل الشمالي هذا الصيف وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً، كما أحيت حفلات أخرى ناجحة في عدد من الجامعات المصرية.

وطرحت روبي أخيراً أغنية “ياليالي” مع الفنان أحمد سعد، وقد حققا من خلالها نجاحاً ضخماً وتصدّرا قائمة الأغاني الأعلى استماعاً على منصات الغناء. وشاركت روبي أحمد سعد في تقديم الأغنية خلال حفلة أحياها في إحدى الجامعات المصرية الخاصة.