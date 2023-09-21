القبض على زوج نيكي ميناج...وما علاقة كاردي بي؟

ميرنا وليد - بيروت - لن يغادر كينيث بيتي، زوج الفنانة العالمية نيكي ميناج، منزله في أي وقت قريب بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية، إذ صدر الحكم عليه بعد أن أرسل تهديدات علنية لمغني الراب أوفست، المتزوج من الفنانة كاردي بي، وتفيد التقارير أن كينيث شارك مقاطع فيديو عبر الإنترنت قبل بضعة أيام فقط في 16 سبتمبر/أيلول حيث شوهد مع بعض أصدقائه خارج مدينة نيويورك، حيث من المفترض أن يقيم أوفست.



وفي أحد المقاطع، سُمع وهو يقول: "خطط لتلك الإجازة، وسوف تخطط لجنازتك!"

ومع ذلك، لا يبدو أن الأوفست مهدد بهذه الدرجة من مقاطع الفيديو، حيث أجاب في أحد المقاطع: "أنا أنزل من الطائرة، إنه مضحك".

وأمرت المحكمة بوضع كينيث في الإقامة الجبرية بعد أن تم تسجيله على شريط فيديو وهو يدلي بتصريحات تهديدية لشخص معين أثناء وجوده بصحبة شخص لديه سجل إجرامي.

وفي السابق، أُدين كينيث بسبب فشله في التسجيل كمرتكب جريمة جنسية في عام 2021، وفي عام 2022، حُكم عليه بالوضع تحت المراقبة بسبب ذلك.

نيكي وكاردي، زوجتا الاثنين في المركز، كان لهما عداء مشهور للغاية منذ عامين.