بالصورة- سلمى أبو ضيف تشكر غادة عبد الرازق لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف صوراً من كواليس تصوير مسلسلها "حكاية تحت الحزام"، وهو ضمن سلسلة حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، وظهرت سلمى إلى جانب الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي شاركت معها في هذا العمل، وعلقت على المنشور بالقول: "شكراً أوي يا دكتورة عليا، بحبك برضة"، حيث لعبت عبد الرازق دور الدكتورة عليا في المسلسل.



"حكاية تحت الحزام" مؤلف من 3 حلقات، وهو ضمن سلسلة حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الممثلة غادة عبد الرازق، الممثلان سلمى أبو ضيف وخالد أنور، من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.



