ميرنا وليد - بيروت - رافقنا اسم الممثلة السورية كاريس بشار منذ سنوات، وما زال اسمها حديث الجمهور، فأعمالها تحكي عن نجاحها وتألقها، هي "سعدية" في المسلسل الشهير "ليالي الصالحية"، الذي قضينا معه أجمل الأوقات، الى جانب مشاركتها في لوحات مرايا، ستيلتو، النار بالنار وغيرها.
كاريس بشار كُرّمت في "الموريكس دور"، وموقع "الفن" أجرى لقاء معها تحدثنا فيه عن تكريمها، وانتقادها مؤخرا مسلسل "النار بالنار" وقول المنتج صادق الصباح انه قد خانها التعبير، وعملها الجديد مع شركة الصباح، وايضا استرجعنا ذكريات المسلسل الشهير "ليالي الصالحية" .
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- كاريس بشار ترد على صادق الصباح بعد قوله: "خانها التعبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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