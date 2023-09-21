انهيار الفنانة دينا الشربيني في جنازة والدتها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انهارت الفنانة دينا الشربيني، من البكاء في جنازة والدتها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وظهرت حالة الحزن على وجه دينا الشربيني، في جنازة والدتها، ولم تستطع أن تتمالك أعصابها من البكاء والدموع على رحيلها.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان والدة دينا الشربيني عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي.

وحرص على حضور الجنازة عدد من الفنانين بينهم أحمد صلاح السعدني وريهام عبد الغفور.

ونشر برنامج et بالعربي، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو من مراسم تشييع الجنازة.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني أمس وفاة والدتها بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها أبرزهم: يسرا، صبا مبارك، ياسمين صبري، تامر حسني، وآخرون

من ناحية أخرى شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وشارك في بطولته: تامر حسني، ساندي، ومن إخراج سارة وفيق.