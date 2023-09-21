"خليك واضح وصريح مع الناس".. زينة توجه رسالة غامضة لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة زينة صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ووجهت من خلاله رسالة غامضة.

وكتبت: "خليك واضح وصريح مع كل الناس علشان تخسرهم كلهم مرة واحدة".

وعلق عدد من نجوم الفن، وكتبت بدرية طلبة: "يلا بلا وجع قلب"، وجاء تعليق إيمي سالم: "دلو دلو.. تعالي جنب أختك"، وكتبت المطربة لطيفة: "خلي بالك"، وعلقت أيتن عامر: "صح".

وتنتظر زينة، طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويخوض بطولته ليلى علوي، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة، مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023، وهو بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي. https://www.instagram.com/p/CxbOyhjt119/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==