"إلى ابني" لـ ظافر العابدين يشارك بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عن عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" لظافر عابدين، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

فيلم "إلى ابني" من إنتاج ستوديوهات MBC وهو التجربة الثانية لظافر العابدين كمخرج بعد فيلم "غدوة".

فيلم "إلى ابني" تدور أحداثه حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.

يذكر أن فيلم "غدوة" عرض في وقت سابق بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 ، وفاز فيها بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.