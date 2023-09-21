شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأفلام المشاركة فى ملتقى "أفلام المحاولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر السينما عن قائمة الأفلام المقبولة للمشاركة فى ملتقى أفلام المحاولة، وتشكلت اللجنة من المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، الأستاذ الدكتور يسري المناديلي "عضوا"، الدكتور أشرف راجح "عضوا".

وكان قد أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مديرعام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما ورئيس ملتقي أفلام المحاولة قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقي هذا العام في دورته الخامسة والتي ستنطلق الشهر المقبل.

يذكر أن الدورة الأولي من ملتقى أفلام المحاولة أقيمت في عام 2019 ويتضمن الملتقى إقامة مسابقات في الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية بحيث لا تزيد مدة عرض الفيلم على 30 دقيقة ويكون الفيلم إنتاج مصري خلال السنة التي تسبق إقامة دورة الملتقى وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائى قصير أفضل فيلم تسجيلى قصير أفضل تجديد وابتكار إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس ملتقى أفلام المحاولة عن سعادته لاستمرار هذا المشروع الذي أثبت نجاحه خلال الأربع سنوات السابقة وقال: سعادتي كبيرة باستمرار نجاح مشروع ملتقى أفلام المحاولة والذي بدأ منذ أربعة أعوام وهذا هو العام الخامس.