شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تتلقى عزاء والدتها غدًا فى مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة دينا الشربينى عن تلقيها عزاء والدتها الراحلة السيدة ليلى السيد عبدالله التمامى، غدا الجمعة 22 من سبتمبر بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



دينا الشربينى

وشيعت دينا الشربينى جنازة والدتها الراحلة بعد ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوى، بمشاركة عدد من الفنانين منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانين أحمد السعدنى، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تايسون، عمر السعيد، .

كانت دينا الشربيني قد أعلنت وفاة والدتها أمس الأربعاء، من خلال حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد مرور 5 أشهر على رحيل والدها، حيث كتبت: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.