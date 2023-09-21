للمرّة الأولى مي عمر مع عمرو سعد في "الغربان"

للمرة الأولى يتعاون الفنانان مي عمر وعمرو سعد في عمل فني، وذلك بعد تعاقد مي على مشاركة عمرو في بطولة فيلم "الغربان"، والذي من المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها فيه قريباً.

ويشارك في بطولة فيلم "الغربان" عدد كبير من النجوم، بينهم: محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج سيف عريبي، وتدور أحداثه في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا.

من ناحية أخرى، تنتظر مي عمر عرض أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، في كانون الثاني (يناير) المقبل بدور السينما. ويشارك في بطولته: محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

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