رامي جمال يصل إلى هذا الرقم الكبير في يوم واحد بعد طرحه "هيبدأ يتكلم"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان المصري رامي جمال نجاح كبير بأغنيته الأخيرة التي تحمل إسم "هيبدأ يتكلم" حيث وصلت نسبة مشاهداتها على يوتيوب في يوم واحد إلى ما يقارب النصف مليون مشاهدة.



الأغنية من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاته، توزيع موسيقي وميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية:

"لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا".