الأحد.. محمود عبدالمغني يتحدث عن عائلته وذكرياته بحي الوراق في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان محمود عبد المغني، في حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس" يوم الأحد القادم.

ويكشف "عبدالمغني" العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع لأول مرة ومنها أمنيته تقديم شخصية الرئيس محمد نجيب، كما كشف عن المهنة التي كان يود العمل بها وهي "طباخ"، وعن نشأته وذكرياته بحي الوراق ومنطقة إمبابة كما يتحدث عن أعماله الفنية ومنها "ضل راجل"، و"ظل الرئيس ".

كما يكشف عن حبه لأداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين ، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال"، وإصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون.

كما يكشف لأول مرة تفاصيل عن أسرته ووالدته ومدى حبه لها، وعن والده ووفاته وتحمل مسئولية البيت منذ صغره، وعن عشقه لزوجته ودورها المهم في حياته.

كما يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي لم تعرض فيلم "السرب" مع المخرج أحمد نادر جلال.

يذاع "واحد من الناس" يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء على قناة الحياة.