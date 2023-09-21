في افتتاح مهرجان الجونة.. حمزة دياب يشارك في فيلم "60 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان حمزة دياب في الفيلم القصير "60 جنيه"، الذي يفتتح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي تنطلق في الفترة ما بين 13- 20 أكتوبر المقبل.

وسيُقام العرض الأول عالميًا للفيلم في ليلة المهرجان الافتتاحية للدورة السادسة. وهو من إخراج عمرو سلامة، ومن بطولة نجم التراب زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.

قصة "60 جنيه" مستوحاة من أغنية لزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام.

وكان الممثل الشاب حمزة دياب قد حقق نجاحًا كبيرًا في المسلسل الرمضاني "كامل العدد"، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، أحمد كمال، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بالإضافة لعدد كبير من النجوم، من تأليف يسر طاهر ورنا ابو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.