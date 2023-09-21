نبيلة عبيد تشيد بـ غادة عبد الرازق في "حدث بالفعل.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت النجمة نبيلة عبيد بحلقات مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" والذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق ومجموعة من النجوم الشباب من بينهم خالد أنور وسلمي أبو ضيف.

ونشرت "نبيلة" البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "مبروك يا غادة عمل درامي ممتاز، ربنا يوفقك وتقديم أعمال فنية أحلى وأجمل كمان"، لتقوم الفنانة غادة عبد الرازق بالرد عليها قائلة: "ربنا يخليك ليا يا نجمة مصر وشهادة ووسام أفخر بيه دائمًا منك يا ست الكل".

وحققت حكاية "تحت الحزام" نجاحًا كبيرًا إذ تصدرت محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات بأداء أبطال الحكاية الأولى ومنهم الفنانة غادة عبد الرازق، إذ تجسد شخصية "مريضة نفسية".

يذكر أن آخر ظهور للنجمة نبيلة عبيد كان في أحد العروض الخاصة بمسرحية "تشارلي" بطولة الفنان محمد فهيم وحرصت على الصعود على المسرح وأشادت بأداء جميع الممثلين إلى جانب صياغة العرض من قبل السيناريست مدحت العدل ووجهت الشكر والتحية للقائمين على العرض المسرحي.