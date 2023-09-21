شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو: هوليود بحاجة لبذل مجهود أكبر لسرد قصص الأمريكيين الأصليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم العالمى ليوناردو دي كابريو إنه وزملاءه في هوليود "بحاجة إلى بذل المزيد" فيما يتعلق برواية قصص الأمريكيين الأصليين، يقوم دي كابريو ببطولة دراما الجريمة الجديدة للمخرج العالمى مارتن سكورسيزي Killers Of The Flower Moon، والتي تتبع تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في أوسيدج نيشن.

وفي حديثه لمجلة Vogue، تحدث الممثل عن العمل الذي لا يزال يتعين القيام به حول تصوير أمريكا البيضاء للسكان الأصليين على الشاشة، وصرح قائلا: "هوليوود لها تاريخ طويل وماضي متقلب في تصويرها للشعب الأمريكي الأصلي، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، خاصة أننا نقترب من دفع حساب ماضينا، وبالتالي كلما أمكن سرد هذه القصص بطريقة صادقة، كلما كانت عملية الشفاء أكبر".



ليوناردو دي كابريو

بعد طرح أول فيديو ترويجى لـ Killers Of The Flower Moon في مايو الماضى، أثار بعض المشاهدين الدهشة من صحة لهجة دي كابريو الجنوبية، حيث كتب أحد المشاهدين: "هل اخترع ليو لهجة جديدة، هل بدا أي شخص بهذه الطريقة من قبل؟".

ينتظر متابعو السينما العالمية بشغف عرض فيلم Killers Of The Flower Moon الجديد لـ الثلاثى ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، والذى سيبدأ طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم يوم 20 أكتوبر المقبل، العمل من إخراج المخرج العالمى مارتن سكورسيزي.

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دي كابريو وجلادستون، ودي نيرو، كل من جيسي بليمونز، وبريندان فريزر، وجون ليثجو، وتانتو كاردينال.