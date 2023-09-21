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محمد أبو داود يكشف قوام لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير محمد أبو داوود رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السادسة ،  عن أعضاء لجنة التحكيم وهم : الفنان العراقي باسم قهار ، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

 

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

 

بالإضافة إلى منصة  الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

 

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة  في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين  الكيلاني .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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