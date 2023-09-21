شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو داود يكشف قوام لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير محمد أبو داوود رئيس لجنة تحكيم الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السادسة ، عن أعضاء لجنة التحكيم وهم : الفنان العراقي باسم قهار ، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .