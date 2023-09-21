شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب يعلن عن ورش الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير لطفي لبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لإعلان تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما عن الورش التدريبية بهذه الدورة، قائلاً: يقدم الصحفي المصرى جمال عبد الناصر ورشة تدريبية عن موضوع التغطية الصحفية للمهرجانات الفنية.

وتابع: كما تقدم الفنانة اللبنانية مروة قرعوني ورشة العلاج بالفن، ويقدم الفنان الارجنتيني ريسار موسكا ورشة تدريبية عن لغة الجسد في المسرح.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، جورجيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر .

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .