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شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب يعلن عن ورش الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: كما تقدم الفنانة اللبنانية مروة قرعوني ورشة العلاج بالفن، ويقدم الفنان الارجنتيني ريسار موسكا ورشة تدريبية عن لغة الجسد في المسرح.
والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، جورجيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .
بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر .
مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .
لقاء الخميسي
مؤتمر مهرجان القاهرة للمونودراما
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