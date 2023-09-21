شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن السودان ضيف شرف الدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر
والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، وجورجيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.
مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.
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