الارشيف / فن ومشاهير

رئيس مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن السودان ضيف شرف الدورة السادسة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان القاهرة للمونودراما يعلن السودان ضيف شرف الدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان، عن الدولة ضيف الشرف وهي دولة السودان الشقيقة . 

 

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، وجورجيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .بالإضافة إلى منصة  الحكواتي ومنصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر ، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف ويقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

 

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة  في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين  الكيلاني.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا