هشام ماجد يكشف سراً للمرة الأولى عن فيلم "بنات العم"

كشف الفنان هشام ماجد عن سر يُذاع للمرة الأولى حول كواليس فيلم "بنات العم"، الذي قدّمه مع الفنانين أحمد فهمي وشيكو، مشيراً إلى أن أحمد فهمي كان يرغب في تقديم دور "شاهندة"، الذي جسده هو في الفيلم، قائلاً: "فهمي مكنش عايز يعمل دوره في فيلم "بنات العم"، وكان عايز يعمل دور "شاهندة" اللي أنا عملته في الآخر، وأنا برضه كنت عايز أعمله، ففضلنا قافشين كتير بس في الآخر هو اقتنع وجَه على نفسه وعمل دور "شوق"، بس كان من أحلى أدوار أحمد فهمي".

وعن برنامج "الفرنجة" الذي قدّمه مع أحمد فهمي وشيكو في عام 2015، قال هشام ماجد: ""الفرنجة" أمتع تجربة خضتها في حياتي، وميزة البرنامج إن إحنا كنا بنعمله بالروح القديمة بتاعتنا، اللي هي أول ما بدأنا نمثل، اللي هو لو معرفناش نجيب تصاريح للتصوير في الشارع، هنصور ونوقّف واحد على أول الشارع، عشان لو البوليس جَه يعرفنا ونجري".

وأضاف: "فكان في مغامرات كتير بتصويره، ومثلاً كنا عايزين في إيطاليا نستحمى في النافورة، وده طبعاً مش مسموح بيه هناك، فهل هنبوظ البرنامج؟ لأ هننزل ولو البوليس جه هنجري، ففي الآخر بعتبره فكرة هادفة جداً، بيوريك إننا لما بنسافر برا غصب عننا بنحترم القوانين اللي مش بنحترمها هنا".

وعبّر هشام ماجد عن محبّته الكبيرة للفنان الراحل سمير غانم، حيث قال: "أستاذ سمير غانم الله يرحمه بالنسبة لنا حاجة كبيرة أوي، نادر لما يكون له حاجة أنا مش حافظها، وكان لينا الشرف إنه وافق يطلع معانا ضيف شرف في أول أعمالنا، وقف جنبنا كتير ومن بداياتنا كان بيتكلم علينا، وبيقول علينا دول مستقبل الكوميديا في مصر، وليا الشرف إن آخر حاجة هو صوّرها في السينما، كان مشهد في فيلم "تسليم أهالي" وأنا كنت معاه فيه".

واختتم هشام ماجد حديثه بالكشف عن رأيه في فكرة استخدام الشتائم في أعماله الفنية، قائلاً: "لو مفيش رقابة برضه مش هحب أطلع شتايم في أعمالي، أصل في الآخر في أطفال وأُسر بتتفرج عليا، برغم إن لو في شتايم في الأعمال هتضحك أكتر، بس أنت كدة هتخسر جمهورك، وأنا مع تصنيف الرقابة للأفلام "للكبار فقط" وهكذا...".

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