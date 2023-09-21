محمد إمام يفاجئ جمهوره في عيد ميلاده بهذا الأمر

كشف الفنان محمد إمام لجمهوره الذي احتفل معه بعيد ميلاده عن مفاجأة كبيرة، وذلك لشكرهم على تهنئتهم له في عيد ميلاده.

ونشر محمد إمام صورة من كواليس آخر أعماله فيلم "أبو نسب" عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" وكشف تفاصيل الفيلم لمتابعيه... حيث علّق على الصورة قائلأ: "إنتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات والمعايدات والرسايل اللي بتجيلي... شكراً على كل الحب ده، وبالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم "أبو نسب"، الدكتور علي من أكتر الشخصيات اللي حبّتها وأنا بعملها... استنوا فيلم جامد إن شاء الله... ديسمبر ٢٠٢٣ في كل أنحاء العالم".

فيلم "أبو نسب" هو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدّما معاً فيلمَي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وفي شباك التذاكر.

قد يهمك أيضا:

محمد إمام ينافس في رمضان 2024 بـ«كوبرا»

3 أعمال ينتظرها محمد إمام في السينما الفترة المقبلة