صوفي تيرنر تتقدم بدعوى قضائية ضد طليقها جو جوناس بتهمة خطف ابنتيها

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر بدعوى قضائية ضد طليقها النجم جو جوناس متهمة إياه برفض إعادة بناتها إلى بلدها في إنكلترا وبالتالي خطفهما.

وقال مصدر مطلع إن صوفي عملت بخبر طلاقها من الصحافة ووسائل الإعلام وأن طليقها يحرمها من رؤية ابنتيها ويحتفظ الآن بجوازات سفر طفلتيهما على الرغم من موافقته سابقًا على تربية الفتاتين البالغتين من العمر 3 سنوات وسنة واحدة في المملكة المتحدة حيث كانا يقيمان قبل الطلاق، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دعوى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

وكشف تقرير، لموقع PageSix، أن صوفي، علمت بخبر طلاقها من وسائل الإعلام والصحافة، وأن جو يحرمها من رؤيه بناتها.

والتقطت عدسات الكاميرا، أول ظهور للممثلة الشهيرة صوفي تيرنر، بعد إعلان طلاقها من المغني، جو جوناس، حيث كانت تتجول في مدينة نيويورك مع المغنية تايلور سويفت.

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