نادر الأتات وإسماعيل تمر يرددان "سمعني أغاني" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات اغنية جديدة هي ثمرة تعاون مع الفنان إسماعيل تمر حملت عنوان "سمعني أغانيط على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.

الأغنية مصرية ايقاعية يقدم فيها إسماعيل مقطع راب وهي من كلمات عامر لوند، الحان علي حسون، توزيع عمر صباغ، وجرى تصوير الأغنية بتوقيع المخرج سعيد الماروق الذي وضعها في قالب استعراضي عالمي يجمع بين الابهار بالمؤثرات المرئية والديكورات الضخمة التي تم بنائها خصيصاً للعمل.

ونالت الأغنية فور صدورها أصداء إيجابية وتفاعلاً كبيراً من محبي الأتات وتمر.

ويقول مطلعها :"

بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني

طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني

سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا

دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني

بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني

طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني

سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا

دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني ..".

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