ميرنا وليد - بيروت - خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها وتتناولت مسألة النزوح السوري إلى لبنان من منظار تهديدهم الوجودي له.

واعتبرت مايا أن هناك مخططاً لإزالة لبنان من جذوره وإحداث تغيير جغرافي وديموغرافي.

ووجهت مايا رسالة شديدة اللهجة بهذا الخصوص في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكتبت :"نحن أمام خطر اقتصادي اجتماعي أمني تربوي وأمام تغيُّر جغرافي وديمغرافي ، اذا مفكرين انه الغياب الرئاسي مهم فالاجتياح السوري أهم.. علينا أن نعي خطورة ما يحصل والمخطط الشرس لإزالة لبنان من جذوره.. ضروري نحكي ضروري نوعى..".

وانقسمت آراء المعلقين بين من اعتبر أن كلامها ليس مقبولاً، وبين من أيّدها.

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تتحدث عن مخطط لإزالة لبنان من جذوره وما علاقة النازحين السوريين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.