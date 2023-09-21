العالم الهولندي يعود للواجهة بعد هزة مصر.. وهذا ما توقعه!

ميرنا وليد - بيروت - يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بعد سلسلة التوقعات التي توقعها، وآخرها الهزة الأرضية التي وقعت في مصر اليوم الأربعاء التوقعات، فشارك منشورا جديدا، مرفقا بخريطة كتب عليها "كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم".



وتابع: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرا إلى أنه ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر.

وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان أغلب المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترا.