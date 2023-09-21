"بكاء رئيس المهرجان"..تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للمونودراما

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء اليوم الخميس المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة هذا العام برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكشفت إدارة المهرجان عن تكريم نخبة من أبرز النجوم منهم الفنان الكبير محمد صبحي إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة لعدد من الدول العربية وهم السفير علي المهدي، الدكتور مصطفى سليم، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني.

ولم يتمالك الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان نفسه عقب الإعلان عن تكريم الراحل الدكتور مصطفى سليم خلال دورة هذا العام وأجهش بالبكاء بمجرد الإعلان عن اسمه.

وتحدث الفنان الكبير محمد أبو داود، رئيس لجنة تحكيم المهرجان عن أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانة اللبنانية مروة فرعوني، والفنان العراقي باسم قهار.

كما كشف الفنان لطفي لبيب أحد أعضاء اللجنة العليا للمهرجان عن تقديم عدد من الورش الفنية على هامش فعاليات المهرجان وأعلن عن التفاصيل الخاصة بالدورة السادسة و ستقوم الفنانة اللبنانية، مروة قرعوني ورشة العلاج بالفن، وسيقدم الفنان الأرجنتيني، ريسا موسكار ورشة تدريبية عن لغة الجسد على المسرح.

وستشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية منها "عمان، تونس، الجزائر، العراق، السودان، جورجيا، فرنسا، إيطاليا، الأرجنتين، المكسيك، أوكرانيا، ألمانيا، والمغرب".

وتنطق دورة المهرجان هذا العام في الفترة من 1- 5 أكتوبر المقبل ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.