مصر والعراق وتونس ينافسون على جوائز الأوسكار.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الأيام الماضية، الإعلان عن عدد من الأفلام المُرشحة للتنافس على جائزة الأوسكار فئة أفضل فيلم روائي أجنبي لعام 2024، من مصر وتونس والعراق، وهي "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"، "بنات ألفة" و"جنائن معلقة" والثلاثة من إنتاج أو توزيع شركة فيلم كلينك وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع.

وجاء اختيار الأفلام الثلاثة من قبل اللجان الرسمية المسؤولة عن إرسال أفضل الأفلام المعروضة محلياً خلال العام السابق إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما.

ڤوي! ڤوي! ڤوي!

اختير بأغلبية أصوات لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار، ليعيد مصر إلى مسابقة الأوسكار بعد غيابها العام الماضي. الفيلم تم طرحه في دور السينما في ١٣ سبتمبر وحظي باستقبال حافل من الجمهور والنقاد على حد السواء.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما: محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

جنائن معلقة

الفيلم الثاني من العراق وهو جنائن معلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي والتي أعلنت دائرة السينما والمسرح في العراق اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأكاديمية. جنائن معلقة كان عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا العام الماضي حيث حصد تنويه شرفي بجائزة The Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente خلال مشاركته في في مسابقة Horizons Extra. وفاز بعدها بعدة جوائز منها جائزة اليسر الذهبي أفضل فيلم طويل في المسابقة الرئيسية بمهرجان البحر الأحمر 2022. وهو إنتاج مشترك لفيلم كلينك ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي.

فيلم جنائن مُعلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي، من توزيع شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع التي أسسها المنتج والسيناريست محمد حفظي وتشارك شركته فيلم كلينك في إنتاجه مع هدى الكاظمي ومارغريت غلوفر ومي عودة.

بنات ألفة

ومن تونس يأتي فيلم بنات ألفة وهو ثاني فيلم من إخراج كوثر بن هنية وتوزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع بالعالم العربي يتم ترشيحه للأوسكار. وقد سبقه فيلم الرجل الذي باع ظهره الذي نجح في الوصول للقائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي ٢٠٢١ ليكون أول فيلم لتونس وأول فيلم من توزيع فيلم كلينك يدخل القائمة القصيرة. ويتميز الفيلم بالجمع بين الوثائقي والدراما، ويشارك في بطولته هند صبري وكان المنافس العربي الوحيد في المسابقة الرسمية على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي حيث فاز بثلاث جوائز وحظي باستقبال حافل واهتمام الإعلام.

شارك في بطولته الفنانة هند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن هنية في كتابة السيناريو وتولت عملية المونتاج بنفسها والفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة الأفلام المتنافسة على الجائزة في ديسمبر المقبل، قبل إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية القائمة القصيرة في يناير، وإقامة حفل الأوسكار في مارس 2024 بمدينة لو أنجلوس.