شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب: يوسف شاهين مصدر إلهامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب.

كما وجه الباسوسي الشكر لحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأيضا النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني سلامة الذي يعد أحد اكتشافات يوسف شاهين، وأيضا صفية العمري التي عملت كثيرا مع المخرج الراحل، وكذلك الفنان محمود حميدة، وذلك لدعمهم الشديد وحضورهم المهرجان في دورته الأولى.

وأيضا وجه الباسوسي الشكر لخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، وأيضا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أرسلت خطاب اعتذار عن عدم حضور حفل الافتتاح.

وكان حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، قدمته الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي تولت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.، وعرض لقطات من كلاسيكيات السينما المصرية، ثم استعراض لقائمة آعضاء لجان التحكيم والمسابقات المختلفة.

تستمر فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي، حتي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.