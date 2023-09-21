شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة: أهدى تكريمى بمهرجان الغردقة لسينما الشباب إلى روح يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم هاني سلامة عن سعادته بتكريمه فى حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، مشيرا إلى أن المخرج الراحل يوسف شاهين له دور كبير في حصوله على هذه الجائزة، لذلك يهدى التكريم لروحه.

وتسلم هاني سلامة التكريم من النجمة إلهام شاهين في حفل الافتتاح، والتي قالت إنه خير من يمثل السينمائيين الشباب، وأشادت بأدواره السينمائية.

فيما قال محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب. كما وجه الباسوسي الشكر لحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأيضا النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني سلامة الذي يعد أحد اكتشافات يوسف شاهين، وأيضا صفية العمري التي عملت كثيرا مع المخرج الراحل، وكذلك الفنان محمود حميدة، وذلك لدعمهم الشديد وحضورهم المهرجان في دورته الأولى. وأيضا وجه الباسوسي الشكر لخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، وأيضا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أرسلت خطاب اعتذار عن عدم حضور حفل الافتتاح.