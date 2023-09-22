شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا فى أحدث لوك لها من أجل شخصيتها بمسلسل Griselda Blanco والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة صوفيا فيرجارا بشكل غير معروف لمحبيها خلال أحدث لوك لها مؤخراً، بالمقطع الدعائى للمسلسل التي تلعب فيه دور زعيمة عصابة المخدرات الكولومبية Griselda Blanco، وهى التي تحمل بالعمل اسم عرابة الكوكايين، إذ تحولت الممثلة البالغة من العمر 51 عامًا بالكامل إلى سيدة أعمال كولومبية خلال البرومو من أجل ملائمة الشخصية.

وكانت نتفليكس كشفت عن تفاصيل جديدة عن مسلسلها الجديد "Griselda"، الذى يتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024، يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".



صوفيا بالعمل

مسلسل Griselda من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).